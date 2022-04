El Campeonato Nacional 2022 cuenta actualmente con dos porteros que están absolutamente posicionados en sus respectivas selecciones: Hernán Galíndez de Universidad de Chile en la Selección de Ecuador y Brayan Cortés, portero de Colo Colo quien cada vez agarra más terreno con la Selección Chilena.

El portero de los azules habló en exclusiva con Bolavip sobre el puesto de arqueros y su desarrollo, asegurando que se ha llevado buenas sorpresas en Chile: “Yo creo y estoy convencido que uno cuando quiere ser arquero realmente, necesita tener al lado un entrenador de arqueros a diario. De eso estoy convencido y lo creo fervientemente y se nota que acá se le da mucha importancia a ese puesto y hay gente especializada”, dijo en primera instancia.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “No solamente en primera, sino que también en las inferiores en donde más tienen que aprender los chicos y creo que acá se le da mucha importancia”, recalcó.

El portero titular de Santiago Escobar en la U dejó los colores de lado para elogiar al arquero del archirrival: “Hay muchos arqueros en primer y de muy buen nivel. Voy a nombrar a uno: Cortés (Brayan) me parece un arquero muy bueno, creo que sin duda es el reemplazante natural de Bravo (Claudio) en la Selección y lo ha demostrado en el partido que atajó en Bolivia. Fue impresionante, pero bueno, lo viene demostrando hace mucho”, soltó.

Los cumplidos no se quedaron ahí y Galíndez reveló que lo sigue desde hace un par de años al meta chileno: “Yo a él lo enfrenté el 2019 cuando jugamos contra Colo Colo y lo conocí en ese partido, lo empecé a seguir porque me había llamado la atención, pero como él, hay varios más y es bueno siempre eso. A mí me encanta mirar a otros arqueros, me encanta ver que lo hacen buen, qué hacen diferente a lo que hago yo y sacarle algunas cositas”, concluyó.