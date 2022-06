Universidad de Chile le ganó 2-1 a General Velásquez en Copa Chile en lo que fue el debut absoluto de Diego López como entrenador del cuadro azul y donde también hizo estreno todo su cuerpo técnico.

Uno de ellos es Alejandro Valenzuela, preparador físico, que hizo noticia hace unos días portando la camiseta que le regaló el Palote Juan Manuel Olivera y que en conversación con el programa Hablemos del Bulla manifestó su alegría de estar en la U virtiendo concepto locuaces sobre los jugadores que ahora tiene a cargo, como por ejemplo, el joven lateral izquierdo José Castro.

"Yo creo que algunos tienen para mejorar mucho como José Castro que yo digo y también se lo dijo el entrenador (Diego López) que puede llegar a ser el Maldini de Chile si se le propone", aseveró.

Agregando que "si entrena al máximo no tiene límites, si entrena en la zona de confort se le termina la carrera joven. Es decir que el jugador tiene que saber que tiene que exigirse porque el cerebro no quiere entrenar, el cerebro le va a estar diciendo ‘no, no podés, tranquilo’ porque así no gasta energía y el jugador tiene que tener esa voluntad de decir ‘voy más allá, quiero o no quiero’, hay que ponerse el limite de que con mucho esfuerzo se logre.

Alejandro Valenzuela, el nuevo PF de la U (Prensa U de Chile)

En esa misma línea advirtió que "no es casualidad que esos campeones que son disciplinados, son futbolistas las 24 horas del día, hay que tener mucho talento para no tener una vida ordenada, pero mucho talento".

Consultado por su día a día en el Centro Deportivo Azul, Valenzuela cuenta que "a veces le digo a los jugadores ‘sos una Ferrari, no podés andar siempre en primera’, una Ferrari que explote, que acelere (ríe), pero bueno es una costumbre que tengo.

ver también PF de la U asegura que Junior Fernandes corre más que Benzema

Para el final reflexionó respecto a los jugadores talentosos, pero que no les gusta entrenar. "No se gana con eso, hoy ganan los constantes, los que quieren aprender, los entrenables, los disciplinados, eso son los que todo técnico quiere y si a la vez tenés talento, porque hoy en día en Europa se ve. Yo entrené dos años a Raúl González en Qatar, y me dijo ´nunca en 19 años que estuvo en el real Madrid, nunca vi un jugador que entrene tanto como Cristiano Ronaldo´. Entonces dice, es una bestia y un animal, y entrena más que todos. Es así, hoy en día hasta los talentosos entrenan. Hay que ir por eso", cerró.