La Universidad de Chile no lo pasa para nada bien ni adentro del terreno de juego, ni afuera. Los hinchas del conjunto universitario no están para nada contentos con estar en los últimos lugares de la tabla de posiciones y lo hacen saber partido a partido.

Esto se le suma otro problema al Romántico Viajero: el portero Hernán Galíndez estaría planeando dejar la U producto que fuertes amenazas de muerte que ha recibido por parte de hinchas, incluyendo fotos de su familia y del centro educativo donde estudian sus hijos, algo que movilizó a la U y le puso resguardo con guardias de seguridad.

Uno de los que alzó la voz acerca de este grave problema es Rodrigo Abadle, representente de Galíndez, quien conversó en extenso con El Mercurio acerca de las posibilidades que el argentino nacionalizado ecuatoriano pueda partir a mitad de año de la U.

"Está contento en la U, porque está en el club más grande de Chile y la hinchada es impresionante, pero todo esto de las amenazas le ha generado mucha incomodidad. Y sí, Hernán (Galíndez) está evaluando una salida, por las amenazas en contra de su familia, por la seguridad de su mujer y de sus hijos", afirmó Abadle.

Galíndez no lo estaría pasando bien en su paso por la U | Foto: Agencia Uno

"Efectivamente estamos evaluando este escenario por un motivo de fuerza mayor, y no porque el jugador quiera marcharse. Le reitero: él está contento, pero las amenazas no son menores. Son cosas para tomaras en serio, porque uno no sabe lo que puede pasar. Y por eso mismo es que estamos evaluando la salida", sentenció.

Habra que esperar que sucede este sábado 7 de mayo, cuando la U reciba a Deportes La Serena en el Santa Laura-SEK en el debut de Sebastián Miranda en la banca azul, y si finalmente un buen resultado puede apaciguar las molestias de los hinchas de la U.