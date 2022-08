El fin de semana que recién pasó, la Unión Española recibió a la Universidad de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde asistieron 119 personas controladas, algo que no fue bien recibido por los protagonistas del fútbol.

Rodrigo Goldberg, ex futbolista, analizó esta situación en el programa Al Aire Libre de Cooperativa y dio los motivos de la poca asistencia del público nacional a los recintos deportivos contrastándolo con lo que sucedía en años anteriores.

"En el año 89 fui citado por primera vez a un partido profesional fue contra Unión en Independencia y ninguno de los dos peleabamos por la parte alta, pero cuando salimos a la cancha estaba lleno: 15 mil personas. Al instante, me enamoré de ese estadio y caí rendido a los pies del fútbol, mi sueño de niño era jugar con la U a estadio lleno y si bien ese partido no pude entrar, ese partido quedó marcado en mi mente. Pasaron los años y pude cumplir ese sueño en el Nacional con 80 mil espectadores, en el Monumental con 50 mil y así varios otros, donde siempre me quedaba grabada la imagen de los estadios repletos", comenzó diciendo el Polaco.

Agregando que "han pasado los años y la involución es evidente, las sociedades y sus actividades propias fracasan por múltiples factores, una de ellas es perder la capacidad de asombro. Poco a poco hemos naturalizado los estadios vaciones, primero fue la violencia, luego la pandemia y de vuelta la violencia, esto nos ha dejado con marcos de públicos penosos, si eso le sumamos la poca o nula voluntad de las autoridades de algunas autoridades tenemos la receta de una tormenta perfecta".

Los clubes nacionales comienzan a tener perdidas por los aforos permitidos | Foto: Agencia Uno

"Por favor no me digan que es por las medidas sanitarias, porque si fuera por eso los arengazos y los recitales no tendrían cabida alguna. No, acá se trata de voluntad y firmeza. Es realmente triste ver los estadios hoy", complementó.

Recordar que Curicó recibirá a la U solo con público local en el estadio La Granja y el cotejo tendrá un aforo autorizado de 7.500 personas.