El comentarista Toño Prieto tuvo duras palabras para referirse a Arturo Vidal tras su arrebato de ayer en el Flamengo por no jugar.

Arturo Vidal está pasando, quizás, el peor momento deportivo de su carrera. El King va a la baja tras no ser titular indiscutido en el Flamengo. Anoche, el mediocampista de la Selección Chilena lanzó un zapatazo y tuvo su minuto de ira en el Maracaná, ya que el DT Vitor Pereira lo dejó en la banca en la victoria del Mengao por 1-0 ante el Boavista en el Campeonato Carioca.

Vidal sacado de sus casillas arremetió con todo y el estratega del Fla salió a repudiar la conducta del volante de La Roja. En los medios chilenos, los comentaristas también fueron duros con la actitud del jugador nacional. Toño Prieto fue directo en su editorial lanzada en Radio Cooperativa y condenó el comportamiento del nacional en Brasil.

"Ay, Arturo Vidal ¿Para dónde vas? ¿Qué quieres? Estás enredado. Eso es claro. Vive un momento difícil en el Flamengo previo al Mundial de Clubes. La dinámica sigue siendo la misma, suplente fijo. Ayer, tuvo un gesto fuerte cuando no fue considerado y lanzó una botella en la banca. Su director técnico no se la dejó pasar y fue muy clarito: 'tomamos decisiones y elegimos a los jugadores más capaces'. O sea, Vidal desde que llegó, no lo es,"

Además, Prieto fue directo argumentando que"(A Vidal) Se le perdió la brújula y el rendimiento al otrora Rey Arturo. En la actualidad pierde por goleada está para ganarse el cojín de oro por su suplencia eterna y el ambiente pesado en el Flamengo se le vino encima".

Arturo Vidal vuelve a las prácticas en el Flamengo entre críticas por su actitud (Flickr Flamengo)

Prieto, en el diálogo en la emisora, también aprovechó de tirarle más palos a Vidal a lo largo del inicio del programa radial. "¿Será la caida final del gran mediocampista chileno'. ¿Será el momento para cerrar su carrera en los albos?. Eso sí, le queda poco tiempo, solo hasta la próxima semana", remató.

Luego, Prieto con un interés desmedido por querer dar su opinión respecto a la inconducta del King también condenó las palabras emitidas por Twitch.

"Es una situación grave mirada desde el Flamengo. Es un jugador de los más caros del plantel y él festina con irse a jugarse la Libertadores a otro club y festina con esa situación teniendo contrato vigente. Vidal juega en la cornisa como en la cancha. Cuando no eres el que fuiste, te pueden llegar palos más duros. Su técnico, lo mató", sentenció.