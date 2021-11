Universidad de Chile deberá dar vuelta de la derrota del Clásico Universitario ante la Universidad Católica y tendrá que prepararse para recibir a O'Higgins con un objetivo claro: salir de los puestos del fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El conjunto que actualmente dirige Cristián Romero no quiere seguir teniendo malos resultados y desde el CDA saben que no deben resignar más puntos de aquí a las tres fechas que restan para el término del Campeonato Nacional, si no quieren seguir complicados en el fondo de la tabla de posiciones. Por otra parte, O'Higgins viene de vencer a Curicó Unido por 2-0 en una verdadera final y los de la Sexta Región no pueden relajarse, debido a que en la última jornada tendrán fecha libre

En el partido por la primera rueda del torneo, el Romántico Viajero fue superior al Capo de Provincia y logró derrotarlo por 3-1, en un partido donde la U pudo rapidamente en ventaja con goles de Joaquín Larrivey de penal, Gonzalo Espinoza y el central Ramón Arias, mientras que el descuento vino por obra del delantero Marcelo Larrondo a los 82 minutos de partido. Con ese resultado, el equipo que dirigía Esteban Valencia se encumbró en la tabla de posiciones, quedando en el primer puesto, algo totalmente opuesto con lo que viven en la actualidad.

Universidad de Chile vs. O'Higgins: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?



El cuadro azul recibirá al Capo de Provincia en el estadio Sausalito de Viña del Mar o en el Estadio El Teniente a O'Higgins este lunes 15 de octubre a las 20:00 de Chile continental

TV: ¿Qué canal transmite el partido en vivo de Universidad de Chile y O'Higgins?



Este enfrentamiento contará con la transmisión de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

Streaming: ¿Cómo ver en vivo online el duelo entre Universidad de Chile y O'Higgins?