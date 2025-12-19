Santiago Morning Femenino atraviesa una de las crisis más profundas de su historia y hoy se encuentra al borde de la desaparición. El descenso del equipo masculino a la Segunda División Profesional no solo significó un golpe deportivo y económico, sino que también dejó en una situación crítica a la rama femenina, que ya no es obligatoria en la tercera categoría. En medio del silencio dirigencial, el plantel se ha ido desarmando en cuestión de días.

La incertidumbre se ha tomado el camarín del cuadro ‘Microbusero’. Sin comunicados oficiales, varias jugadoras han optado por abandonar el club ante la falta de certeza respecto a su continuidad en la Liga Femenina 2026. Laura de la Torre, integrante del plantel 2025, confirmó a El Mercurio que la desaparición del equipo parece inminente: “No está completamente confirmado, pero creo que así será. Me dijeron que solo seguirá la Sub 16 y 19. Me parece muy triste, muy mal”.

Santiago Morning femenino vive la peor crisis de su historia y se encuentra al borde de la desaparición (Foto: Photosport)

La salida masiva ya comenzó. Marcela Pérez, Emilia Pastrián, María Silva, Monserrat Hernández, Martina Funck y la propia De la Torre anunciaron su adiós definitico del cuadro ‘Bohemio’.

El proyecto que alguna vez fue ejemplo del balompié femenino en el país se desmorona: “Santiago Morning es el segundo equipo más ganador de Chile después de Colo Colo. Que se termine el equipo es una mancha… Era un orgullo pertenecer aquí, pero en los últimos años lo hicieron mal”, lamentó la jugadora.

La debacle que llevó a Santiago Morning femenino al borde de la desaparición

El contraste con la historia reciente golpea aún más fuerte. El ‘Chago’ fue tricampeón del fútbol femenino (2018, 2019 y 2020) y acumuló seis subcampeonatos, además de participar en Copa Libertadores y formar a destacadas futbolistas para La Roja femenina. Incluso protagonizó una rivalidad de alto nivel contra Colo Colo y Universidad de Chile, marcando una de las épocas más competitivas del torneo local.

El club también fue pionero: en 2019 se convirtió en el primer equipo en profesionalizar a su plantel femenino, un paso que obligó al resto de las instituciones a ponerse al día en esta materia. Sin embargo, el éxito deportivo e institucional no pudo sostenerse. En las últimas temporadas, el rendimiento cayó y los problemas económicos se hicieron evidentes. Para 2025, el Morning comenzó el torneo con tres puntos menos por irregularidades, reconstruyó casi completamente el plantel y terminó en un distante décimo lugar entre 14 equipos.

En mayo pasado ya había señales del colapso. El histórico dirigente Luis Faúndez reconoció abiertamente el malestar de la dirigencia con la rama femenina: “El femenino nos tiene casi en la ruina (…) no es rentable, ni siquiera para pagar lo que la ley obliga. El financiamiento no existe si no es de lo que produce el masculino”, dijo al sitio Primera B en aquel entonces.

Mientras el plantel busca nuevos destinos y reina el silencio institucional, el futuro es incierto. Emol contactó al club para conocer si la rama femenina seguirá existiendo en 2026, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.

Lo único claro es que Santiago Morning, el segundo equipo más laureado del fútbol femenino chileno, está a pasos de desaparecer de la elite, dejando atrás un legado que nadie imaginó que terminaría así.

