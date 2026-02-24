El delantero Carlos Muñoz finalmente tendría nuevo destino para la temporada 2026. Luego de comenzar el año sin club tras su salida de Magallanes, el atacante de 36 años estaba entrenando por su cuenta a la espera de una oportunidad para continuar su carrera profesional.

La incertidumbre, sin embargo, estaría llegando a su fin. Según informó el sitio PrimeraBChile, el exatacante del ‘Cacique’ se convertiría en nuevo refuerzo de Santiago Morning, elenco que este año competirá en la Segunda División Profesional.

De no mediar inconvenientes de último momento, el experimentado ariete firmará en los próximos días con el “Chaguito”. Así, sumará un nuevo desafío en su extensa trayectoria, aportando experiencia y gol a un equipo que buscará ser protagonista en la categoría.

Carlos Muñoz encuentra espacio en Santiago Morning tras su partida de Magallanes (Foto: Javier Torres/Photosport)

El fichaje también marcaría un reencuentro especial. En Santiago Morning lo espera Esteban Paredes, su excompañero en Colo Colo, quien fue elegido por la dirigencia para asumir como director técnico del cuadro ‘Bohemio’ esta temporada.

Cabe recordar que ‘Carlitos’ supo ser héroe del ‘Cacique’ en el Clausura 2012 frente a la U de Jorge Sampaoli, anotando un verdadero golazo en el triunfo por la mínima del Popular en el Estadio Monumental.

Para Muñoz, este paso significaría vestir su octava camiseta en el fútbol chileno. A lo largo de su carrera ha defendido a O’Higgins, Deportes Antofagasta, Cobresal, Unión Española, Santiago Wanderers, además de Magallanes y Colo Colo, consolidándose como un delantero de amplio recorrido.

Con este movimiento, Santiago Morning sumaría jerarquía ofensiva y experiencia en momentos clave. Mientras se afinan los últimos detalles contractuales, todo indica que Carlos Muñoz tendrá una nueva oportunidad para demostrar que aún tiene goles por entregar en el balompié nacional.

DATOS CLAVE

