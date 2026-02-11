El ex delantero nacional, Esteban Paredes ya colgó los botines dentro del fútbol hace un par de temporadas, en la que sin duda dejó huella en lo que fueron sus pasos por los distintos clubes del fútbol chileno.

Dentro de las últimas horas, el hoy ex futbolista hizo noticia con lo que será un nuevo desafío que lo mantendrá vinculado al fútbol, en la que dará comienzo a lo que es su etapa como entrenador.

El histórico de Colo Colo para este 2026 dará el gran paso en su carrera e iniciará su etapa como DT, en la que su primer desafío lo tendrá en el fútbol chileno, en el que dirigirá a Santiago Morning.

Así lo informó hace unos instantes el medio ‘PrimeraBChile’ en su sitio web, en la que indicaron que el goleador histórico de la primera divisón del fútbol chileno será el nuevo DT de Santiago Morning para este 2026.

Paredes iniciará su etapa como DT en el ‘Chago’ | Foto: Photosport

“Esteban Paredes tendrá su primer desafío como técnico en el fútbol chileno. El goleador histórico de la Primera División del balompié criollo con 221 goles se sentará en la banca de Santiago Morning, conjunto que buscará un rápido ascenso a Primera B luego de su triste caída a Segunda División el 2025″, señalaron.

De esta manera, Esteban Paredes buscará iniciar de la mejor forma lo que será este nuevo desafío para su carrera, en la que tiene como gran objetivo el conseguir la vuelta del conjunto ‘Microbusero’ a la Liga de Ascenso en este 2026.

