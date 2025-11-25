Kevin Campillay (24) cerró un año lleno de contrastes. Aunque vivió la amargura del descenso con Santiago Morning, también firmó su mejor campaña en el profesionalismo: disputó 27 partidos, convirtió tres goles y se transformó en uno de los futbolistas más destacados del elenco ‘Microbusero’. Esa evolución futbolística lo tiene hoy en una encrucijada y, al mismo tiempo, con una ilusión muy clara para su futuro.

Formado en las inferiores de Colo Colo y Audax Italiano, Campillay conoce el rigor de los distintos niveles del fútbol chileno. Tras su paso por Municipal Santiago, Real San Joaquín y Linares, llegó a Santiago Morning decidido a consolidarse. Y aunque el desenlace deportivo no fue el esperado, su rendimiento individual lo colocó en el radar de varios equipos, incluido —según él mismo reconoce— el sueño de volver al club donde creció.

“Me siento preparado para dar un salto. Estar dos años en la B me ayudó a ver el fútbol de otra manera. Vengo de Segunda y de Tercera, y eso me hizo tomar experiencia”, expresó en conversación con AS Chile. Pero más allá de las opciones que se han abierto, hay un anhelo que lo mueve con más fuerza que cualquiera: una revancha en Macul donde alguna vez comenzó su camino.

Volver a Colo Colo: el gran objetivo de Kevin Campillay

El atacante no esconde su deseo: “Colo Colo es un equipo grande de Chile y sería algo bonito y grande para mí y para mi familia”, afirmó con emoción. Es en Pedrero donde dejó parte de su formación, amistades, sueños y metas que en su momento quedaron inconclusas. Hoy, con mayor madurez y un recorrido más amplio, siente que podría responder a la exigencia del cuadro albo.

Campillay reconoce que ya existieron acercamientos de otros equipos, aunque prefiere mantener calma: “Han habido llamados y lo tomo con felicidad. Antes, en Tercera, veía muy lejano estar en esta situación. Ahora que estén tratando de contar conmigo me da mucha alegría”, relató. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades resuena tanto como la de regresar al Monumental.

El delantero también admite que no quiere seguir en Segunda División Profesional, pues ya conoce de cerca la categoría: “Quiero seguir creciendo, no retroceder. Ojalá que el club me deje salir de la mejor manera”, indicó respecto a la situación contractual con Santiago Morning. Su convicción está clara: avanzar, competir y demostrar que está para desafíos mayores.

El atacante de 24 años de seguro no seguirá siendo jugador ‘Bohemio’. Aunque su sueño de volver a vestir la camiseta alba no es sencillo, muchos hinchas de clubes de Primera B lo quieren a como dé lugar entre sus filas.

