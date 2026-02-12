En las últimas horas, el ex futbolista Esteban Paredes hizo noticia dentro del fútbol chileno, en la que dejó en el olvido lo que fue su gloriosa etapa como goleador y ahora se enfoca en lo que es su nuevo desafío en el fútbol.

El histórico goleador de Colo Colo ya tiene toda la mente puesta en lo que es su nueva etapa en el fútbol, en la que dará inicio a su ciclo como director técnico en el 2026.

Dentro del sitio ‘PrimeraBChile’ soltaron la primicia de que Esteban Paredes dará inicio a su etapa como entrenador en este 2026 y su primer club será Santiago Morning.

Si bien este anuncio aún no se oficializa, horas después de lo que fue esta información, una importante situación se dio a conocer respecto a este tema, que enciende las alarmas para Paredes.

Paredes sufre un duro golpe | Foto: Photosport

El comunicado que golpea a Paredes

Hace unos instantes, el Colegio de Entrenadores de Fútbol dio a conocer un importante comunicado respecto a la noticia que ubica a Esteban Paredes como nuevo posible entrenador de Santiago Morning.

¿La razón?: desde el Colegio de Entrenadores de Fútbol no están para nada conformes con lo que es este anuncio, en la que ponen dudas totales por la Licencia Pro del ex futbolista, para poder desempeñarse como director técnico.

Todo esto tras lo que fue la polémica que se vivió en la temporada 2025 con Santiago Monring, en la que Paredes fue involucrado en una polémica al dirigir al equipo, en donde terminaron siendo sancionados tras no cumplir con la normativa para poder dirigir.

“Se informa que ya en 2025 hubo un conflicto en el que se ratificó que Paredes no cumplía con el requisito de Licencia Pro y que confirmaba – a través de un certificado de la Asociación de Fútbol Profesional – que el exjugador tenía Licencia A (Monitor), que no es suficiente para oficiar como DT principal ni ayudante en torneos ANFP”, señalaron en su comunicado.

Ante este escenario, desde el Colegio de Entrenadores de Fútbol esperan que esta situación pueda aclararse para conocer si Esteban Paredes cumple con los requisitos para poder emplear como entrenador.

En Síntesis