El mercado de fichajes sigue entregando novedades. A poco del cierre de 2025, el equipo que hace noticia es Audax Italiano: sumará una incorporación para la siguiente temporada.

Tras la salida de Eduardo Vargas, el elenco de La Florida necesitaba tener a un nuevo goleador entre sus filas, por lo que apuntó hacia el norte del país. En el desierto, encontró al nombre ideal.

¿De quién se trata? Según reveló Tano Noticias, el acuerdo con Diego Coelho es total. Durante las próximas horas, el delantero 30 años se vestirá de verde para representar a la escuadra itálica.

“Diego Coelho es nuevo jugador de Audax Italiano para la temporada 2026. El delantero uruguayo llega como regalo navideño atrasado“, comenzó señalando el medio.

Luego, agregó: “Para aportar experiencia, potencia y gol en el proyecto deportivo del próximo año. Audax Italiano cierra el año con un refuerzo ofensivo y deja listo uno de los primeros nombres para el 2026″.

Diego Coelho es nuevo jugador de Audax Italiano. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Diego Coelho, nuevo refuerzo de Audax Italiano

Durante la última campaña, el atacante charrúa disputó una totalidad de 32 compromisos de la mano de Cobresal. En tales encuentros, marcó 14 goles y aportó con dos asistencias.

Cabe consignar que Universidad Católica también lo tuvo en la mira. Sin embargo, todo indica que su futuro está más que resuelto: se instalará en la capital de Chile.

En resumen:

Según informó Tano Noticias, el acuerdo con el delantero charrúa es total. Deja la altura de El Salvador para sumarse al proyecto 2026 de los audinos, quienes buscan retomar el protagonismo en la parte alta de la tabla.