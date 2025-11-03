Universidad Católica comienza a planificar su participación en el siguiente mercado de fichajes. En la antesala del cierre de la temporada, el conjunto precordillerano ya tiene algunos nombres en carpeta para 2026.

Uno de ellos, puede convertirse en el reemplazo de Fernando Zampedri. Si bien todo indica que el histórico delantero continuará en el plantel, la directiva del club quiere competencia en el puesto.

Ante tal panorama, según reveló Sabes Deportes, en la cúpula de la UC hay interés por Diego Coelho. El atacante uruguayo de 30 años es seguido con minuciosidad desde lo más alto de la capital.

“La dirigencia está en la disyuntiva de sí jugársela por Diego Coelho para tener un relevo para Fernando Zampedri o bien optar a un extremo de renombre para el fútbol chileno“, lanzó el medio.

En dicha línea, sobre esta segunda opción mencionada para el libro de pases de Universidad Católica, el sitio concluyó asegurando: “La idea es que tenga pergaminos y selección“.

Diego Coelho está en carpeta de Universidad Católica para el siguiente mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

El delantero que busca Universidad Católica

Durante esta temporada, Diego Coelho ha disputado un total de 28 compromisos. En dichos encuentros, el charrúa logró anotar 13 goles y aportar con una asistencia.

¿Arribará a la UC en el siguiente período de traspasos? Cabe destacar que tiene contrato vigente con Cobresal hasta diciembre de 2025. Ya puede negociar como jugador libre.

En síntesis…