Unión Española vive días convulsionados en pleno armado de su plantel para la temporada 2026. Cuando aún no se apaga el impacto por la sorpresiva salida de Emiliano Vecchio, ahora el club recibió otro golpe al frustrarse el fichaje de Rodrigo “Loly” Piñeiro, uno de los nombres que generaba mayor ilusión entre los hinchas.

La dirigencia hispana había trabajado con discreción para intentar concretar el regreso del delantero uruguayo, quien dejó un grato recuerdo tras sus pasos por Santa Laura entre 2022 y 2023. Su posible vuelta era vista como una señal de ambición deportiva, especialmente en un año donde el equipo necesita certezas y jerarquía para competir en el Ascenso.

Sin embargo, con el paso de los días comenzaron a surgir señales de alerta respecto a la negociación. Lo que inicialmente parecía una operación encaminada terminó entrampándose en aspectos económicos que el club no estaba dispuesto —ni en condiciones— de asumir.

La confirmación del quiebre llegó desde el entorno partidario de Unión Española. El periodista Bastián Guiñez Escobar, del medio Independencia Hispana, informó públicamente que Piñeiro no será refuerzo para 2026, cerrando así cualquier margen de expectativa en torno a su retorno.

Los antecedentes que alejan al Loly Piñeiro de Unión Española

Según los antecedentes entregados, el principal obstáculo estuvo en las exigencias financieras tanto del jugador como de Vélez Sarsfield, club dueño de su pase. El sueldo solicitado y el monto por el préstamo superaban con creces el presupuesto que manejan en Plaza Chacabuco para este mercado.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los hinchas, que ya venían golpeados por la abrupta partida de Emiliano Vecchio, un fichaje que duró menos de tres semanas y que había sido presentado como uno de los grandes golpes del receso.

Así, Unión Española pierde a dos futbolistas que estaban llamados a ser pilares del nuevo proyecto deportivo, lo que obliga a reconfigurar la planificación y a salir nuevamente al mercado en busca de alternativas.

