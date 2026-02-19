El mercado de fichajes no da freno y Unión La Calera anunció un bombazo de último minuto en el cierre. Los dirigidos por Martín Cicotello dieron la gran sorpresa en las últimas horas del mercado.

A través de sus redes sociales, los Cementeros hicieron oficial la contratación de Joan Cruz, joven ex figura de Colo Colo. El volante llega cedido desde Real Oviedo por todo el 2026.

El ex Cacique con paso por Everton, será Calerano por todo este año para luchar en la Liga de Primera 2026.

En su paso por los viñamarinos logró jugar un total de 35 partidos, en donde anotó 2 goles y entregó 2 asistencias.

Tras su poca suma de minutos en el conjunto español, el formado en los Albos, buscará regularidad durante su tercera experiencia en el fútbol chileno.

Joan Cruz será nuevo jugador de Unión La Calera

Joan llegará a los Cementeros para aportar con su calidad demostrada en su formación en Macul, la cual lo llevó a dar el gran salto.

¿Qué viene para La Calera?

Los Caleranos deberán recibir a Ñublense el día de mañana a las 18:00 horas, en donde intentarán levantar cabeza tras su agónica derrota contra Colo Colo en el pasado fin de semana.

En síntesis