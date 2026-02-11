La situación de Arturo Vidal en Colo Colo despertó la atención de un histórico de Universidad de Chile. ¿La razón? Un campeón con la escuadra estudiantil preveé un complejo futuro para el volante archirrival.

Es que en el último partido del conjunto albo, el mediocampista de 38 años abandonó el terreno de juego y se dispuso a entregar órdenes hacia sus compañeros. Eso no pasó desapercibido para Roberto Rojas.

El recordado portero del elenco azul utilizó su Instagram para alertar sobre tal hecho. Sin mayor explicación, expresó un contundente mensaje sobre el dos veces campeón de América.

A través de su cuenta personal, Tomatín Rojas lanzó: “Qué mal va a terminar este capítulo“. ¿A qué habrá aludido?

Seguramente, el mítico arquero de Universidad de Chile criticó el rol del longevo futbolista. Los cuestionamientos hacia el oriundo de San Joaquín por este accionar no son nuevos en el ambiente.

Arturo Vidal fue criticado por el campeón con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El clásico entre Universidad de Chile y Colo Colo

Cabe consignar que el Superclásico entre albos y azules, válido por la Liga de Primera, está pactado para el domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental. Se jugará desde las 18:00 horas en Macul.

En resumen: