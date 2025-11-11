El ex gerente deportivo de Deportes Temuco, Roberto Rojas, recordó sus años como arquero de Universidad de Chile a la sombra de Sergio Bernabé Vargas entre las temporadas 1997 y 2000, donde ganó un bicampeonato y dos Copa Chile de la mano de César Vaccia.

El recordado ‘Tomatín’ dialogó con LUN donde sorprendió al confesar la complicada relación que mantuvo con ‘Superman’ en el arco azul: “Para ser sincero, uno trabajaba en un arco y el otro en otro arco”, lanzó de entrada.

“No nos caíamos bien. Me caía pésimo, en verdad”, confesó el ex arquero que también tuvo pasos por O’Higgins, Unión Española y Deportes La Serena, entre otros.

Rojas explicó que no existía afinidad personal entre ambos: “Era algo de piel. No nos podíamos ni cruzar. Entendíamos esto de la relación entre compañeros de manera distinta”, añadió.

Incluso, reveló que llegaron a tener enfrentamientos físicos: “Sí, con Vargas nos pegamos un par de aletazos alguna vez”, reconoció.

Sin embargo, Rojas reconoció que con el tiempo limaron las asperezas y “no sólo eso: nos damos un abrazo y hasta nos reímos de lo que vivíamos en esa época. Además, ahora reconozco que él me hizo más profesional. Él trabajaba como bestia y yo, por igualarlo, empecé a hacer lo mismo”.