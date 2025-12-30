Universidad de Chile dejó partir a uno de sus relegados jugadores en el mercado de fichajes. Por segundo semestre consecutivo, tendrá que remar desde fuera de la institución en búsqueda de más minutos.

¿De quién se trata? Fue oficializado con bombos y platillos por Everton de Viña del Mar. Precisamente, en la segunda parte de 2025 se desempeñó en dicho cuadro costero.

Ese es el caso de Julián Alfaro, que extendió su préstamo en el elenco Oro y Cielo. Según detalló la propia institución a través de redes sociales, cerró el acuerdo con el conjunto estudiantil por una nueva cesión.

“Continuará vinculado a nuestra institución durante toda la temporada 2026 (…) El atacante, perteneciente a Universidad de Chile y que arribó a mediados de este año, seguirá formando parte del plantel”, comenzó señalando la misiva.

En dicha línea, la figura en cuestión lanzó: “Estoy muy contento de continuar en el club y de seguir representando estos colores. Afronto la temporada 2026 con mucha ilusión y con el objetivo de que sea un gran año para todos”.

Julián Alfaro volvió a salir de Universidad de Chile. (Foto: Everton de Viña del Mar)

El 2025 de Julián Alfaro fuera de Universidad de Chile

Durante su reciente campaña en la escuadra viñamarina, el jugador mencionado disputó una totalidad de 11 compromisos. En dichos encuentros, logró anotar un gol y no registró asistencias.

Cabe consignar que Julián Alfaro fue adquirido por Universidad de Chile a comienzos de 2025. Tiene contrato vigente con el club de sus amores hasta el 31 de diciembre de 2027.

En resumen: