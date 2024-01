Ha pasado una semana desde que Universidad de Chile anunció que Cristóbal Campos no seguiría siendo parte de la institución, situación que tiene al portero actualmente sin club para continuar su prometedora carrera profesional.

La rescisión del contrato entre el jugador y la U sigue siendo un tema y así lo refrendó Claudio Borghi, quien defendió con los dientes apretados al canterano azul y apuntó al verdadero culpable en todo el drama que vive el portero.

“A mí me llama la atención lo descartable que son las personas hoy a raíz de actos fallidos. Le pasó a Jordhy Thompson también. Cristóbal Campos tiene un talento bárbaro y si tiene un problema para entrenar o inconvenientes, no es algo de un día para otro, lo conocen de toda la vida”, dijo el Bichi en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Borghi arremete sin piedad por el drama de Campos. | Foto: Photosport

Bajo esa línea, el campeón del mundo con Argentina aporta diciendo que “Evidentemente hay que castigar a las personas en situaciones graves, pero hay que ayudarlas. Si no tienes capacidad para ayudar a un jugador, no eres gente de fútbol y me llama la atención que desechen tan fácil a una persona”, añadió.

Borghi habla de los ‘problemas’ de no corregir a tiempo: “Cuando eres chico y juegas bien te puedes mandar todas las cagadas del mundo, porque dicen ‘este juega bien’ y lo urgente es ganar, lo importante es jugar bien, eso dice el técnico. Van creando un jugador con muchos problemas que, cuando lo quieres atacar, ya no tienes solución”, aportó.

En el cierre, apunta sin asco al culpable de todo el drama que vivió Campos en la U y que lo terminó dejando sin club: “Si un jugador de 20 años me falta el respeto como entrenador, evidentemente tiene un castigo. Pero ese castigo debe tener un aprendizaje, tienes que castigar y enseñar. Uno que solo castiga vale callampa, tiene que formar. ¿Sabes a quién tengo que castigar como entrenador? Al pelotudo que lo formó. Mira, acá está lo que me entregaste, acá están los problemas que tengo yo”, cerró.

El paso de Cristóbal Campos por Universidad de Chile

53 partidos, 60 goles en contra y 15 vallas en cero dejó Cristóbal Campos en su paso por Universidad de Chile, donde debutó en un partido de Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre en 2020.