Durísimo golpe para Deportes Melipilla. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió sancionar al club con la pérdida de la categoría, por lo que los “Potros” deberán regresar al fútbol amateur tras su participación en la temporada 2025 de la Segunda División Profesional.

La medida se adopta luego de una denuncia presentada por la Unidad de Control Financiero, que acusó al club de incumplir con los plazos de pago de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre, situación que se habría materializado durante noviembre. El caso fue revisado por el organismo disciplinario y terminó con una resolución contundente.

Según se detalló, el fallo fue tomado de manera unánime por el tribunal que encabeza Ezequiel Segall, luego de constatar que esta no era una situación aislada. De hecho, se estableció que por cuarta vez en el año Deportes Melipilla incurrió en faltas relacionadas al pago de remuneraciones, cotizaciones y seguros de salud de su plantel.

Deportes Melipilla no lo pasa bien luego de la dura sanción recibida.

Tras conocerse la sanción, el club aún tiene una opción sobre la mesa tras disponer de un plazo de cinco días para presentar una apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, instancia que podría revisar la medida y eventualmente modificar el castigo.

En paralelo, desde el entorno del club el impacto ha sido evidente. El sitio partidario de los “Potros” expresó públicamente su tristeza por la situación, señalando que se vienen “horas claves para el futuro deportivo del club” y declarando un “duelo profundo en Melipilla”.

Mientras se espera una eventual apelación, la incertidumbre se apodera de la institución y de sus hinchas. El futuro inmediato de Deportes Melipilla quedó en entredicho y el panorama, por ahora, es de máxima preocupación tanto en lo deportivo como en lo institucional.



