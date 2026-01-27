La temporada 2026 de la Primera B del fútbol chileno ya tiene programación para su jornada inaugural, y tres elencos históricos aparecen como protagonistas en el arranque del torneo: Santiago Wanderers, Unión Española y Cobreloa, todos con desafíos que desde ya marcan el tono de sus aspiraciones.

Uno de los primeros en saltar a la cancha será Santiago Wanderers, que abrirá la fecha el viernes 21 de febrero al mediodía cuando reciba a Deportes Recoleta. El elenco caturro inicia así su camino con la presión de ser protagonista desde el arranque y con la obligación de hacerse fuerte en casa, en una temporada donde el ascenso vuelve a ser el gran objetivo.

Ese mismo viernes, pero en horario estelar, será el turno de Unión Española, que enfrentará a San Luis de Quillota a las 18:00 horas en calidad de visitante. Los hispanos buscarán comenzar con el pie derecho un campeonato que asoma exigente, pero donde el plantel apunta a consolidarse como candidato para concretar su regreso al fútbol de honor tras un desastroso 2025.

Arranca la primea B y los clubes ya conocen sus calendarios para el debut.

Más adelante en la programación, aparece Cobreloa, otro de los clubes llamados a pelear el torneo y que estuvo cerca de ascender la temporada pasada. Los loínos jugarán el domingo 23 de febrero a las 18:00 horas frente a Deportes Temuco en Calama.

Así, con Wanderers, Unión Española y Cobreloa como focos principales de atención, la primera fecha de la Primera B comienza a tomar forma y a encender la ilusión de sus hinchadas, que sueñan desde ya con un 2026 cargado de protagonismo y, ojalá, con el ansiado retorno a la máxima categoría.

Los duelos restantes de la fecha 1 en Primera B

Además de los duelos protagonizados por Wanderers, Unión Española y Cobreloa, la jornada inaugural de la Primera B 2026 contempla otros encuentros que prometen intensidad desde el arranque.

Uno de ellos será el choque entre Iquique y Unión San Felipe, programado para el viernes 21 de febrero a las 20:30 horas, donde ambos buscarán comenzar sumando en un torneo que suele ser extremadamente competitivo desde la primera fecha.

Para el sábado 22 de febrero, aparecen dos partidos aún con detalles por definir. Rangers recibirá a Antofagasta, en un duelo atractivo entre dos equipos con aspiraciones importantes, mientras que San Marcos de Arica enfrentará a Santa Cruz, encuentro que podría ser clave para marcar el ritmo de ambos en este inicio de campeonato.

A esos compromisos se suma el cruce entre el recién ascendido Puerto Montt y Copiapó, fijado para las 20:30 horas, uno de los choques más interesantes del día por el peso reciente de ambos elencos.

Finalmente, la fecha se cerrará el domingo 23 de febrero con el compromiso entre Curicó Unido y Magallanes a las 18:00 horas, un partido que asoma parejo y que enfrenta a dos equipos con tradición en la categoría.

