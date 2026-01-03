“Siento como si Chile fuera mi casa”, fue lo comentado por el referente e ídolo de Unión Española, tras firmar de forma particular en las playas de Brasil su contrato para fichar oficialmente por los hispanos.

Emiliano Vecchio tendrá su tercer paso por el conjunto de Independencia, con el objetivo de subir rápidamente a Primera División luego de su trágico descenso en 2025.

El volante argentino acumula 64 encuentros disputados con la camiseta hispana, con la que ha logrado marcar 13 goles y entregar 17 asistencias. La temporada más recordada es aquel histórico campeonato en 2013 en el que Unión Española se convirtió en campeón del fútbol chileno por séptima vez en su historia.

El campeón hispano se reencontrará con un viejo conocido quien fue su compañero de camarín y capitán, pero ahora como director técnico, Gonzalo Villagra. “Gonza fue un líder en esa era de Unión Española, siempre transmitiendo muchísimos buenos valores” añadió Vecchio en conversación con LUN.

Emiliano fue el primer fichaje anunciado para el 2026 para Unión Española, pero además se le suman Julio Fierro, Mitchell Wassenne, Hans Salinas y Martín Ormeño. También por otro lado comenzó el rumor de un posible regreso de Patricio Rubio al club.

Foto: @ueoficial en X. Emiliano Vecchio se muestra contento tras su regreso

“Triste, fue un año que seguí al equipo y sufrí desde lejos. Por ahí hablaba con gente del club y dama mi opinión, lo que pensaba”, refiriéndose al trágico encuentro de Unión Española en aquella derrota por 4-2 frente a O’Higgins de Rancagua que sentencio su descenso.

¿Podrá Unión Española volver a la Liga de Primera en 2027?

El único y gran desafío que tienen los hispanos para el 2026 es regresar a la máxima categoría del fútbol chileno, por lo que ya tienen un objetivo principal. Pero tras anunciar 11 salidas del equipo y solo 5 refuerzos, a los dirigidos por Gonzalo Villagra se les hará complicado en temas de capacidad de plantel el subir a Primera División.

En síntesis…