El directorio de la ANFP decidió rechazar la solicitud presentada por Unión Española y Deportes Iquique, confirmando que ambos clubes deberán descender a Primera B, pese a que buscaban mantenerse en la división de honor argumentando una supuesta contradicción entre el reglamento y las bases del Campeonato Nacional 2025.

Frente a esta resolución, el conjunto hispano, respaldado por el elenco nortino, elevó su postura y optó por llevar el caso ante la justicia ordinaria, con el objetivo de revertir la medida y evitar la pérdida de la categoría.

Para encarar este proceso, Unión Española contrató al abogado Cristóbal Osorio, reconocido por su participación en casos mediáticos como la defensa que evitó la destitución del fiscal Emiliano Arias en 2020 y, más recientemente, su rol en la defensa de la ex jueza Ángela Vivanco en el contexto del “Caso Audios” ante la Corte Suprema.

En medio de esta situación, el periodista Marco Sotomayor criticó duramente la actuación de la ANFP y la manera en que se aplican los reglamentos, destacando la necesidad de que los clubes recurran a instancias jurídicas si detectan contradicciones.

“Eso es lo que tiene que hacer Unión, Iquique y el club que sea, el Tricolor de Paine. Eso es una condición sine qua non. O sea, si hay un problema de contradicción entre base y reglamento, evidentemente tú tienes que ir a una instancia jurídica. Y si crees que la instancia jurídica de la ANFP malinterpretó el tema, evidentemente hay otra instancia y no hay que hacerlo con temor, bajo ninguna circunstancia. Porque hay que desmitificar de una vez por todas estas monsergas de los dirigentes, sobre todo los chilenos, que se mandan cagada día por medio. Que no, no, no, no puede intervenir la justicia, sino la FIFA y la FIFA. Chao FIFA, chao compadre, chao la FIFA. Aquí la cuestión se tiene que cumplir. Y si tiene que llegar a la instancia judicial, hay que llegar”, dijo de entrada a Bolavip Chile el comunicador.

Sotomayor fue más allá y apuntó directamente a los abogados de la ANFP: “Si es que hay un resquicio legal, porque los tipos de la ANFP, del departamento jurídico, nunca, digamos, anularon el reglamento que estaba escrito hace, no sé, dos o tres años, tienen que asumir las consecuencias nomás, tienen que hacer la pega y está lleno de abogados en la ANFP. ¿Cómo no se dan cuenta de que hay una contradicción entre bases y reglamentos?”.

Con estas declaraciones, Sotomayor lanzó un firme llamado a los clubes para defender sus derechos, incluso recurriendo a instancias legales, y dejó en evidencia la necesidad de mayor coherencia y responsabilidad por parte de la dirigencia del fútbol chileno.

