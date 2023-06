Tras 59 días, el Clásico Universitario por fin se terminará. Y es que tras los hechos de violencia vividos el pasado 30 de abril en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, por fin uno de los partidos más importantes de nuestro fútbol, finalizará como corresponde.

No obstante, una verdadera incertidumbre se generó este lunes tras las declaraciones del técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, quien dijo no tener la película clara en relación a si ante Universidad Católica deben mantener la misma convocatoria de esa jornada o si podrán realizar modificaciones.

Pero para refrescar la memoria, estás eran la formaciones y los suplentes de cada escuadra en aquella jornada en la Avenida Collao, en duelo que era dirigido por el maipucino, Francisco Gilabert.

Estas eran las convocatorias de la U y la UC

Aquella jornada, Mauricio Pellegrino alineó a Cristóbal Campos Véliz en el arco; Matías Zaldivia, Nery Domínguez y Luis Casanova en defensa; Juan Pablo Gómez, Federico Mateos, Israel Poblete, Marcelo Morales y Lucas Assadi en el mediocampo; para dejar en ataque a Leandro Fernández y Nicolás Guerra.

El banco azul estaba compuesto por Cristopher Toselli, Yonathan Andía, Ignacio Tapia, Mauricio Morales Olivares, Jeison Fuentealba, Darío Osorio y Cristian Palacios.

Por su parte, Ariel Holan dispuso de Matías Dituro en portería; Dani González, Branco Ampuero y Alfonso Parot en el bloque posterior; Byron Nieto, Ignacio Saavedra, Cristián Cuevas, Eugenio Mena y César Pinares en zona de volanteo y arriba Fernando Zampedri y Franco Di Santo.

En la alternancia estaban Nicolás Peranic, Carlos Arancibia, Jorge Ortiz, Brayan Rovira, Juan Francisco Rossel, Gonzalo Tapia y Pablo Pinto.

¿Qué pasará con los lesionados de ambos equipos?

La nota alta en esta arista la instalan Leandro Fernández por los azules y Fernando Zampedri en la franja. El primero aquejado con una infección respiratoria y si bien ya volvió a entrenar, está en el trabajo de puesta a punto. Por su parte el Toro, fue operado en el talón de su pie derecho y según el técnico Holan, no llega.

Si no se permite cambio de nómina, tendrán que ser sustituidos por algunos de los jugadores registrados en el banco de suplentes por ende se perdería una ventana de cambio, de lo contrario, algún futbolista no considerado en esa citación, podría ingresar a la convocatoria del 28 de junio y esa variante, no sería considerada como modificación propiamente tal.

Fernández y Zampedri: Dos que no estarán (Photosport)

¿Qué jugadores podrían ingresar y que no estuvieron en Concepción?

Si es que la ANFP decide que se pueden realizar modificaciones en la lista, en los azules atento está el mediocampista Emmanuel Ojeda, quien quedó fuera de ese clasico por un tema muscular y ahora, se abre la opción de ingresar al menos en la consideración. Mismo escenario para el joven Renato Cordero, quien también estaba lesionado por esos días y ahora ha venido jugando en el cuadro azul.

por su parte, en la precordillera la gran interrogante es el central Gary Kagelmacher quien arrastra una lesión desde varias semanas y fue el propio Ariel Holan quien lo marginó. Mismo escenario para Guillermo Burdisso, quien no fue a Concepción por complicaciones físicas.

La gran interrogante se abre con el delantero Alexander Aravena, quien ya recuperado está atento a lo que se decida desde Quilín 5635 y la opción de ingresar ante su clásico rival.

Son las aristas que ofrece la previa del Clásico Universitario, donde todos esperan que no llueva en Santiago, ya que el cuidado de la cancha del Santa Laura asoma como la gran preocupación a poco del duelo.