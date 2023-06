Si existe un jugador que la ha pasado muy mal con la eliminación de Universidad de Chile en manos de O’Higgins es el delantero Nicolás Guerra, quien perdió el penal en la definición y que provocó el adiós de los azules de la Copa Chile.

Por tal razón, el atacante se ha llenado de críticas y que su regreso a la U no ha sido el esperado, como tampoco ha demostrado lo que se vio durante dos temporadas con la camiseta de Ñublense.

Sin embargo y pese a los cuestionamientos, el maipucino no pudo tener mejor defensa que la del histórico capitán, Luis Musrri, quien a través de una publicación en su cuenta en Instagram, salió al paso de quienes apuntan como responsable al delantero y, apelando a la historia y a la propia, entregó emotivas palabras al ex seleccionado sub 20.

“Las críticas siempre van a estar, a tu edad también perdí un penal en una semifinal de Copa Chile ante Cobreloa, también descendí”, comenzó diciendo el fogonero azul.

También, instó a Guerra que la cabeza se debe levantar y luchar para revertir este momento tan complicado para él, “en la U se sufre mucho, de hombre es levantarse y demostrar en el próximo partido y en todos los que vengan que eres el mejor, como te lo dije cuando tenías 17. Vamos Nico !! de los que la cegamos algún día, está escrita la Historia de nuestro querido club“, afirmó Musrri.

La foto que acompañó la publicación de Luis Musrri (Instagram @luismusrri )

Por último, también le habló a los seguidores azules, que en este momento se ayuda, apoyo y banca al jugador que viste la remera estudiantil, “y a los Hinchas a bancarlo y apoyarlo, es de los nuestros”, cerró el glorioso capitán azul.