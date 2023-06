A pocos días para que se complete el Clásico Universitario entre la U y la UC, una tremenda opinión se mandó, uno que nunca se guarda nada y de alguna manera, le puso pimienta al duelo entre azules y cruzados.

Y es que por fin, Universidad de Chile y Universidad Católica podrán terminar sus respectivo compromiso y que en esta ocasión, no habrá público en el Estadio Santa Laura, luego del castigo que recayó en los azules por los desmanes ocurridos en Concepción.

Pero si algo le faltaba a este partido, era un poco de picante y ese se lo dio el ex seleccionado nacional, Leonardo Véliz, quien en el programa Círculo Central (Su Círculo) alabó a un jugador de la franja por sobre las joyas azules, Darío Osorio y Lucas Assadi. Si bien, él se refería a los futuros cracks para La Roja, no está de más la candela que le puso el ex Colo Colo.

“Me gustaría darle más tiempo a Alexander Aravena, el chico de la Católica. Tiene muchas potencialidades y yo diría que es superior a Osorio y a Assadi, que tanto los han inflado que son joyitas y que tienen que estar en la selección o ser titulares en Universidad de Chile”, afirmó el reconocido Pollo.

“Aravena para mi, es un jugador mucho más potente”, puntualizó el ex mundialista en Alemania 1974.

“Es un jugador que tiene mucho futuro”

A otro que alabó es al ex azul, Damián Pizarro. El actual delantero de Colo Colo también fue reconocido por el ex seleccionador Sub 17. “Al que podrían llamar también y tiene que afinar el finiquito es a Damián Pizarro. Es un jugador que también tiene mucho futuro”, sostuvo Véliz.

Véliz alabó el juego de Damián Pizarro (Photosport)

Agregó que “es un jugador potente, de un físico que podría jugar aquí y en Europa, perfectamente. Es muy joven todavía, démosle un tiempo”, aseguró el ex futbolista.

“Tiene más capacidad que Ángelo Henríquez, los Nicolás Castillo y todos esos delanteros que han puesto y probado en la selección. Como Felipe Mora, Diego Rubio, no. Esos son más toscos”, finalizó Leonardo Véliz.