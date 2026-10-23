Confirmado: reprograman revancha entre Universidad de Chile y Antofagasta por Copa Chile

Tras la suspensión por el frente de mal tiempo, la ANFP dio a conocer la programación de la revancha de cuartos de final entre universitarios y Pumas.

Todo listo. Finalmente, la ANFP confirmó la reprogramación de la revancha entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile, encuentro que fue suspendido por las malas condiciones climáticas.

El compromiso se disputará el jueves 5 de noviembre, a las 19:00 horas, en estadio por confirmar. De esta manera, los azules deberán afrontar el partido apenas cuatro días después del Clásico Universitario en el Claro Arena ante Universidad Católica.

La U tendrá una compleja tarea para avanzar a las semifinales, luego de caer por 2-0 en el partido de ida frente al conjunto que dirige Luis Marcoleta, que llegará con una importante ventaja para buscar la clasificación.

El vencedor de la llave se enfrentará en semifinales al ganador de la serie entre Unión La Calera y Coquimbo Unido. El choque de ida entre ‘Cementeros’ y ‘Piratas’ también fue suspendido por lluvias, por lo que también debería ser reprogramado en las próximas horas.