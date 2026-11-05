Fernando Gago prepara esta sorpresa en la formación de U. de Chile vs. Antofagasta

Octavio Rivero suma fuerza para ser desde el arranque en el recibimiento al elenco de Primera B por Copa Chile.

Universidad de Chile se alista para un compromiso vital: enfrentará a Deportes Antofagasta en la revancha por los cuartos de final de Copa Chile. El conjunto azul debe revertir el 2-0 en contra de la ida.

Para esto, Fernando Gago prepara una sorpresa en el esquema titular del cuadro estudiantil. Según información de Radio ADN, el DT argentino se inclinó por un regreso en el dibujo táctico.

¿Qué pasó? Octavio Rivero suma fuerza para ser desde el primer minuto de juego. El atacante uruguayo está en óptimo estado físico y es del gusto del entrenador universitario.

A falta de confirmación, Ignacio Vásquez será el perjudicado con este movimiento. El novel ariete es el apuntado para perder su espacio en el once inicial de Universidad de Chile.

Con esta modificación, el cuerpo técnico del elenco laico espera conseguir un resultado que, al menos, le permita llevar la definición a lanzamientos penales. Se disputa el paso a la semifinal.

Octavio Rivero asoma como estelar en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile enfrenta a Deportes Antofagasta

Cabe consignar que Universidad de Chile debe ganar por dos goles para llevar el encuentro a lanzamientos penales. Si se impone por más de dos tantos, accederá directamente a la siguiente ronda.

Dicho duelo contra Deportes Antofagasta, por la revancha de cuartos de final de Copa Chile, se jugará este jueves 5 de noviembre. Será desde las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.