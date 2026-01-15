Universidad de Chile ya presentó en sociedad a Octavio Rivero y ahora espera por la llegada de Juan Martín Lucero, donde ambos delanteros pretenden tener un 2026 descomunal con el cuadro azul que disputará Copa CONMEBOL Sudamericana.

Si hay algo que une a Rivero y Lucero es su pasado en Colo Colo: el uruguayo fue campeón con los albos en el Torneo de Transición 2017, mientras que el ‘Gato’ lo fue en 2022 donde después terminó arrancando del Cacique.

Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, hizo una increíble revelación en el programa: “Del riñón me contaban, esto me lo van a desmentir, porque forma morbo de la llegada de Lucero y Rivero. Cuando se enteraron en Colo Colo ya era muy tarde y por lo mismo llamaron a Lea Fernández y fueron a buscar a Romero, que podía llegar a la U”, dijo.

Mosa quedó al descubierto. | Foto: Photosport

“En los pasillos del mercado hubo pugna, pero a Colo Colo le dolió que Rivero y Lucero firmaran en la U. Colo Colo llamó, lo tengo confirmado, y ambos le dijeron que tenían todo arreglado con la U. Colo Colo quedó atrapado”, complementó.

En esa línea, Caamaño asegura que el Cacique buscó a Leandro Fernández ‘de picado’: “Por eso quisieron a Lea Fernández, hicieron gestión con Correa, pero el delantero les dijo que no y ya tenía arreglo con Argentinos Juniors”.

Lo cierto es que ninguna de las artimañas le resultó a Colo Colo y finalmente Octavio Rivero llegó a Universidad de Chile y Juan Martín Lucero es cosa de tiempo para que estampe su firma en el CDA por dos años.

En síntesis

Octavio Rivero y Juan Martín Lucero pactaron su llegada a Universidad de Chile para 2026.

El periodista Cristián Caamaño reveló que ambos jugadores rechazaron llamadas de Colo Colo.