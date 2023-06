Cristián Caamaño sin piedad con el rendimiento de Eugenio Mena: "La U debe sentir un alivio de decir 'por suerte no lo trajimos'"

La U se hizo respetar en el día de ayer ante Universidad Católica, equipo al que venció por un claro y contundente 3-0 en el Estadio Santa Laura, en la reanudación del accidentado Clásico Universitario que se disputó en Concepción hace meses.

Uno que no la pasó nada de bien en los pastos de Independencia fue Eugenio Mena, ex jugador de la U que milita en la UC que tuvo un opaco partido y le ganaron constantemente la espalda los jugadores azules.

“La U sabía cómo abordar la espalda de Eugenio Mena. Uno podrá decir que ha estado en la Selección y ha sido de lo más regular de Católica, pero todo el esfuerzo que hizo la Católica, la pelea, se lo levantó a la U…”, analizó Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Eugenio Mena no la pasó bien ante Universidad de Chile. | Foto: Photosport

Caamaño cree que la U se frota las manos con la no llegada de Mena al CDA: “En la U deben estar, no voy a decir muertos de la risa, pero la U debe sentir un alivio de decir ‘por suerte no trajimos a Isla y Mena’, porque todo lo que se le criticó a la dirigencia de la U que ‘cómo Católica les levantó a Isla y Mena”.

“Uno ya se fue y el otro ayer vivió una pesadilla y no solo ayer, viene ocurriendo en muchos partidos. Tiene recorrido largo, pero es regular dentro de una mediocridad que es Católica. Qué alivio debe ser para esta dirigencia que se le pegó muy duro por no repatriar a dos jugadores; uno identificado al menos desde la tribuna como Isla y otro que jugó en la U en los mejores momentos como Mena”, complementó.

En el cierre, Caamaño deja lo que él cree es el sentir de la dirigencia azul: “Isla se arrepintió de haber vuelto a Chile y me imagino que Mena, quien es más callado, pero yo creo que en la U hay una risa diciendo ‘te reías de nosotros por habernos quitado a Mena y mira en lo que terminó la situación’”, remató.