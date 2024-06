Cristóbal Campos tuvo un gran partido en el empate sin goles de San Antonio Unido ante Universidad de Chile en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera por los cuartos de final ida de la zona centro-norte de la Copa Chile.

El arquero destaca lo realizado por su equipo: “Partido duro, difícil. Por parte de San Antonio hicimos un gran partido, un gran esfuerzo de equipo. Ahora tenemos que recuperarnos, porque la llave aún no se cierra y esperamos hacerlo en estos dos días que nos quedan para preparar el siguiente partido”.

También se refirió qué siente al enfrentar a Universidad de Chile, el club que lo formó: “Hay una mezcla de emociones, pero bien, agradecido por la gente acá, la gente linda, la gente de la U también se comportó muy bien. Agradecido del apoyo de todos”.

Campos reflexionó sobre la adversidad: “Uno pasa momentos buenos, momentos malos y depende de la mentalidad de cada persona, de cada jugador de cómo se sobrepone ante la adversidad, lo he hecho de buena manera contando con el apoyo de mucha gente”.

También del presente del SAU: “Hemos agarrado una racha muy buena, esperemos seguir manteniéndolo, tenemos un buen técnico, que prepara muy bien los partidos. Esperamos la vuelta de la llave, vamos ahora a descansar a preparar el partido de cara a lo que viene, porque va a estar difícil. Lo más importante ahora es la recuperación de los muchachos”.

Cristóbal Campos fue figura en partido de San Antonio Unido ante Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

Cristóbal Campos ahora no piensa en ofertas para salir de San Antonio Unido

El guardameta no tiene en mente posibles ofertas para dejar a San Antonio Unido. “La verdad que me he mantenido un poco distante de los medios, de la gente, no he querido generar nada tampoco, porque me quiero dedicar a lo que hago, a lo que amo. Tengo el apoyo de la gente, me recibieron muy bien acá.

Por último reiteró su gratitud para el SAU y también para la U: “Siempre voy a estar agradecido de San Antonio, de Universidad de Chile también, de la familia que está en casa, de mi mujer. Espero que sigamos arriba, que San Antonio siga escalando para que pueda conseguir el ascenso”, finalizó.