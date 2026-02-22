El retorno de Deportes Concepción a la Primera División no ha sido el esperado. Los lilas suman apenas un punto en la Liga de Primera 2026, con un registro de cero victorias, un empate y dos derrotas en sus primeros cuatro partidos.

Sin embargo, en el León de Collao ya comienzan a proyectar lo que serán encuentros de alto impacto ante los tres grandes del fútbol chileno: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

El regreso de este tipo de compromisos al calendario penquista implica alta convocatoria y especial atención en materia de seguridad, particularmente en lo que respecta a la presencia de hinchada visitante.

Deportes Concepción quiere armar la fiesta en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

En ese escenario, la dirigencia ya tomó una postura clara sobre cómo espera que se desarrollen esos partidos.

Deportes Concepción da el visto bueno a la hinchada visitante

En conversación con AS Chile, el presidente Diego Livingstone abordó directamente el tema y explicó la posición del club lila.

“Nosotros vamos a presentar que haya hinchada visitante, pero la Delegación Presidencial es la que finalmente cierra el tema. Si la gente va y demuestra que pueden seguir yendo al estadio, que son un equipo familiar sin peleas ni destrozos, bienvenidos”, manifestó Livingstone.

“Ahí la Delegación debe determinar si habrá o no aforo para el equipo visitante, nosotros queremos que la gente venga pero sin violencia, no queremos fuegos artificiales o cosas que interrumpan el espectáculo, nosotros queremos familia y que vengan a divertirse”, sentenció.

En síntesis…