El retorno de Deportes Concepción a la Primera División no ha sido el esperado. Los lilas suman apenas un punto en la Liga de Primera 2026, con un registro de cero victorias, un empate y dos derrotas en sus primeros cuatro partidos.
Sin embargo, en el León de Collao ya comienzan a proyectar lo que serán encuentros de alto impacto ante los tres grandes del fútbol chileno: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.
El regreso de este tipo de compromisos al calendario penquista implica alta convocatoria y especial atención en materia de seguridad, particularmente en lo que respecta a la presencia de hinchada visitante.
En ese escenario, la dirigencia ya tomó una postura clara sobre cómo espera que se desarrollen esos partidos.
Deportes Concepción da el visto bueno a la hinchada visitante
En conversación con AS Chile, el presidente Diego Livingstone abordó directamente el tema y explicó la posición del club lila.
“Nosotros vamos a presentar que haya hinchada visitante, pero la Delegación Presidencial es la que finalmente cierra el tema. Si la gente va y demuestra que pueden seguir yendo al estadio, que son un equipo familiar sin peleas ni destrozos, bienvenidos”, manifestó Livingstone.
“Ahí la Delegación debe determinar si habrá o no aforo para el equipo visitante, nosotros queremos que la gente venga pero sin violencia, no queremos fuegos artificiales o cosas que interrumpan el espectáculo, nosotros queremos familia y que vengan a divertirse”, sentenció.
En síntesis…
- Deportes Concepción fijó su postura de cara a los duelos ante Colo Colo, la U y la UC: el club solicitará hinchada visitante, pero pidió que los partidos se vivan en un ambiente familiar y sin hechos de violencia.