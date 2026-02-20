Deportes Concepción ha tenido un regreso a la Primera División del fútbol chileno para el olvido, donde no ha podido sumar puntos en sus tres primeros partidos y está en el fondo de la tabla junto a Everton de Viña del Mar.

En el sur del país buscan revertir rápidamente la situación y, junto al cierre del libro de pases, el cuadro penquista anunció un último refuerzo para mantener la categoría este año y proyectar lo que venga después.

Se trata de Yonatan Rodríguez, jugador uruguayo que fue anunciado en la cuenta oficial del cuadro sureño: “El volante uruguayo de 32 años, Yonatan Rodríguez, es nuevo jugador de Deportes Concepción”, anunciaron.

En esa línea, revelaron parte de la carrera del jugador: “El experimentado volante defensivo, que aportará experiencia y equilibrio a nuestro mediocampo, llega al León tras pasos por Club Nacional de Football, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Racing Club de Montevideo”.

Rodríguez buscará darle un salto de calidad en la zona defensiva a Deportes Concepción para buscar la salvación, donde hoy día tendrán que recibir la visita de Cobresal en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la Fecha 4 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Yonatan Rodríguez, volante uruguayo de 32 años, es el nuevo refuerzo de Deportes Concepción.

El mediocampista llega tras pasos por Nacional, Gimnasia y Esgrima y Racing de Montevideo.