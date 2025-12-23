Deportes Limache cerró una temporada histórica en su primera incursión en la Primera División del fútbol chileno, sorprendiendo a todos con un rendimiento que superó ampliamente las expectativas iniciales.

El cuadro Tomatero no solo logró mantenerse en la categoría, sino que además sumó una destacada campaña en la Copa Chile, donde los dirigidos por Víctor Rivero alcanzó nada menos que la gran final, quedando a un paso del título tras caer en una dramática tanda de penales.

Con la mira puesta en consolidar lo realizado y dar un salto de calidad, el cuadro de la Región de Valparaíso se comenzó a moverse con fuerza en el mercado de fichajes.

Limache ficha a un refuerzo de experiencia internacional | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ramón Martínez llega a reforzar a Deportes Limache para el 2026

Durante las últimas horas, los limachinos anunciaron oficialmente su primer refuerzo para la próxima temporada: el mediocampista paraguayo Ramón Martínez.

El volante cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo defendido camisetas de peso en Sudamérica como Guaraní, Libertad y Olimpia en Paraguay. Además, tuvo pasos por el exigente fútbol brasileño, donde jugó en clubes como Atlético Mineiro, Coritiba, Grêmio Novorizontino y Paysandu SC, sumando experiencia en distintos contextos competitivos.

A nivel internacional, Martínez también registra cuatro participaciones con la selección paraguaya en 2019, un antecedente que refuerza la apuesta de Limache por futbolistas con recorrido y jerarquía.

De esta manera, el club tomatero comienza a estructurar un plantel ambicioso, con el objetivo de seguir compitiendo y consolidarse en la élite del fútbol chileno.

