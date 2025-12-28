El futuro de Jean Meneses ha dado un vuelco inesperado en las últimas horas tras confirmarse su salida del fútbol brasileño. El extremo nacional, quien hasta hace poco formaba parte de las filas del Vasco da Gama, logró rescindir su contrato con el “Gigante da Colina” luego de una etapa marcada por la falta de continuidad, quedando en libertad de acción para negociar su regreso al Campeonato Nacional.

A pesar de que su nombre ha sido un anhelo constante en el Estadio Monumental durante los últimos mercados de pases, esta vez el destino de ‘Takechi’ parece estar lejos de Pedrero. Aunque el jugador siempre fue del gusto de la dirigencia de Blanco y Negro, el presente del ‘Cacique’ y su ‘política de austeridad’ habrían enfriado cualquier interés formal, dejando el camino despejado para otros pretendientes.

Jean Meneses estaría en la órbita de dos clubes chilenos para 2026. (Foto: Photosport)

La realidad de Meneses en Brasil fue lapidaria para sus pretensiones de seguir en la alta competencia internacional. El exseleccionado chileno sumó la increíble cifra de 50 partidos consecutivos sin ver minutos en cancha con la camiseta de Vasco. Su última aparición oficial data de abril pasado, cuando ingresó apenas en el minuto 90 en un duelo por el Brasileirão, desapareciendo posteriormente de las convocatorias.

Los clubes que pujan por Jean Meneses

Con la carta de libertad en su poder, dos clubes chilenos han tomado la delantera para repatriar al atacante de 32 años. Según reveló el periodista Renzo Luvecce, tanto Deportes Limache como Palestino ya habrían presentado ofertas formales para quedarse con los servicios del jugador.

Limache, equipo sensación de este 2025 en el país que pese a pelear por no descender logró hacer historia y meterse en la final de Copa Chile en su primer año en Primera División, cuenta ya con cinco refuerzos para la próxima temporada y va por más.

Ambos proyectos deportivos buscan aprovechar la jerarquía de un futbolista que, pese a su reciente inactividad, posee una vasta experiencia en el extranjero.

Los ‘Cerveceros’ aparecen como una opción ambiciosa. El cuadro ‘Tomatero’ ha demostrado no escatimar en gastos para potenciar su plantel y ve en Meneses al reemplazo ideal ante la inminente partida de figuras como Daniel Castro quien suena con fuerza en Colo Colo y Newell’s. La posibilidad de sumarse a un proyecto emergente que busca consolidarse en la parte alta de la tabla resulta atractiva para un jugador que necesita recuperar la confianza y el ritmo de competencia.

Por otro lado, Palestino ofrece la estabilidad de un club acostumbrado a pelear en la zona de copas internacionales. El conjunto árabe, ahora bajo la dirección técnica de Cristián Muñoz, busca extremos con recorrido para alimentar su sistema ofensivo. El factor de mantenerse en Santiago y competir en un entorno profesionalmente sólido sitúa al cuadro de La Cisterna como un competidor directo por la firma de Meneses.

Se espera que el futuro de Jean Meneses se defina en los próximos días, una vez que el jugador y su representante evalúen cuál de las dos propuestas se ajusta mejor a sus pretensiones económicas y deportivas. Lo único cierto es que el periplo del chileno en el fútbol de Brasil llegó a su fin tras un ciclo opaco, donde solo registró 15 partidos jugados y ninguna incidencia directa en el marcador, buscando ahora un renacer en las canchas locales.

