Una profunda reestructuración está viviendo Deportes Limache en pleno mercado de fichajes tras un año donde el conjunto del Tomate hizo su estreno en Primera División y fue la gran revelación al salvarse del descenso y disputar la final de Copa Chile.

El próximo año, el conjunto cervecero no sólo buscará dar el salto en la Liga de Primera sino que además sumará otra competición a su calendario: la Supercopa. En medio de esa proyección, el elenco limachino dio a conocer el adiós de importantes jugadores de su plantilla.

A través de redes sociales el club del interior de la región de Valparaíso comunicó la despedida prácticamente un equipo entero, donde destacan las partidas del goleador argentino Facundo Pons y del canterano de Universidad de Chile, Agustín Arce.

“Hoy nos despedimos de algunos de nuestros jugadores que fueron parte de nuestra primera campaña en la Liga de Primera…Gracias por defender esta hermosa camiseta y gracias por todo”, señalaron.

Facundo Pons marcó 9 goles en la segunda rueda (Photosport).

En total, los jugadores que se fueron del cervecero fueron Dylan Portilla, Guillermo Pacheco, Brian Torrealba, Nicolás Peñailillo, Gonzalo Paz, Yorman Zapata, Nicolás Peranic, Francisco Romero, Agustín Arce, Facundo Pons y Yonathan Andía.

Sin duda que el de Facundo Pons es el que más genera desazón en Limache. El argentino llegó de emergencia en la segunda rueda por Nelson Da Silva y en pocos meses se anotó con 9 goles entre el campeonato y la Copa Chile.

Y la fuga podría ser aún más masiva si es que se concretan ofertas por el goleador Daniel ‘Popín’ Castro y el venezolano Luis Guerra. Por el momento, el único fichaje ha sido el de Joaquín Montecinos.

En resumen…