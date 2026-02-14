En esta jornada se disputó una nueva edición de clásico de la cuarta región, en el que Deportes La Serena y Coquimbo Unido se enfrentaban en un candente duelo en el Estadio La Portada.

En un intenso y polémico partido, el conjunto ‘Pirata’ logró quedarse con la victoria en condición de visitante por 1-0 tras el solitario tanto de Alejandro Camargo de cabeza en la etapa final del encuentro.

Sin duda que esta victoria es de vital importancia para el conjunto ‘Aurinergro’, quien se ilusiona con volver a hacer la épica de año pasado y volver a coronarse como campeón, esta vez de la mano de Hernán Caputto.

Tras lo que fue esta importante victoria, el conjunto ‘Pirata’ realizó un hecho que sin duda generará muchas reacciones en la cuarta región, en la que dejó un mensaje en los camarines de La Portada para su clásico rival.

El mensaje que dejó Coquimbo Unido | Foto: Instagram

“Por acá pasó el mejor campeón de la historia”, fue lo que escribieron en una pizarra, dibujando los títulos del torneo nacional y la Supercopa y además, deseando un Feliz San Valentín a su clásico rival tras esta victoria por 1-0.

Esta acción fue inmortalizada y se dio a conocer por la cuenta de Instagram @jorgeleto, quien mostró lo que es esta fotografía que sin duda dará que hablar en la cuarta región.

LA FOTO DE LA POLÉMICA EN LA CUARTA REGIÓN