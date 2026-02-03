Un grave y lamentable hecho denunció Diego “Mono” Sánchez a través de sus redes sociales, luego de que el plantel femenino de Coquimbo Unido fuera víctima de un robo en plena pretemporada. El experimentado arquero publicó un extenso video donde se aprecia el momento exacto en que delincuentes sustraen las pertenencias de las jugadoras, generando fuerte indignación en el mundo del fútbol.

El hecho ocurrió el pasado 3 de enero en la playa La Herradura, lugar donde el equipo femenino del elenco aurinegro se encontraba realizando trabajos físicos de preparación para el campeonato local. Mientras las futbolistas entrenaban, un sujeto aprovechó la situación para llevarse varias mochilas con pertenencias personales.

En el registro difundido por Sánchez se observa claramente cómo el individuo toma las mochilas y luego huye rápidamente en un vehículo, sin que nadie pudiera detenerlo en ese momento. El video fue acompañado por un durísimo descargo del golero coquimbano, quien no ocultó su rabia por lo sucedido.

“Esta rata inmunda ladrón de mierda, le robó las mochilas a jugadoras del plantel femenino de Coquimbo mientras entrenaban”, escribió el “Mono” Sánchez en sus historias de Instagram, palabras que rápidamente se viralizaron y provocaron múltiples reacciones de apoyo hacia las futbolistas afectadas.

La denuncia del referente aurinegro generó una ola de indignación y solidaridad en redes sociales, donde hinchas, jugadores y jugadoras de otros clubes condenaron el robo y apuntaron a la vulnerabilidad con la que muchas veces entrenan los equipos femeninos.

Finalmente, desde el entorno del club y del propio Sánchez se solicitó cualquier tipo de información que permita dar con los responsables del delito y recuperar las pertenencias robadas. Un episodio insólito y preocupante que golpea al plantel femenino de Coquimbo Unido en plena preparación de la temporada.

DATOS CLAVE

El plantel femenino de Coquimbo Unido sufrió el robo de sus pertenencias el 3 de enero.

El delincuente sustrajo mochilas en la playa La Herradura mientras las jugadoras realizaban trabajos físicos.