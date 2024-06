Diego Rivarola volverá al fútbol. El delantero argentino se prepara para volver a vestir de corto tras 12 años, representando a Vicente Pérez Rosales por Copa Chile. En el rival del cuadro puertomontino agradecieron la presencia del recordado atacante: convocará más público al estadio.

Así lo manifestó Javier Torrente, el actual DT de Universidad de Concepción. Para el argentino, es una forma de los clubes amateurs para entusiasmar a los fanáticos locales. Más de alguno querrá ver al referente histórico de Universidad de Chile tras más de una década.

“Debido a estas reglas de incorporación, se recurre a jugadores vigentes o ex jugadores de mucha trayectoria en Chile, lo que hace que se entusiasme la afición y que llegue más gente. Son glorias que tienen como finalidad entusiasmar al público”, indicó el trasandino a Diario Concepción.

¿Se guardarán algo? “Presentaremos el mejor equipo con el que contamos en este momento. Ricardo Salazar consiguió imágenes del equipo rival, que pudo incorporar mucha gente y no tiene que cumplir reglas con los límites de edad. Es un equipo que sumó muchos jugadores y no tendrá enfrente el equipo que paraban habitualmente”, agregó.

Javier Torrente se enfrentará a Diego Rivarola en Copa Chile.

Diego Rivarola: la vuelta tras 12 años

Tras conocerse su retorno a las canchas, Diego Rivarola habló con Bolavip Chile y no lo negó: le costó decidirse por volver a las canchas. ¿Qué lo llevó a representar al cuadro amateur? Aseguró que su participación será para llamar la atención de la gente.

“¡Tengo 47 años! Tengo claro que es muy difícil competir contra jóvenes de 22. Pero lo comenté a gente alrededor mío, mis hijos que casi no me vieron jugar y les encanto. Eso me motivó”, indicó el ídolo de Universidad de Chile.

Cuándo juegan

Dicho compromiso entre Vicente Pérez Rosales y Universidad de Concepción, válido por los octavos de final de la Zona Sur de Copa Chile, se jugará este sábado 15 de junio. Será desde las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.