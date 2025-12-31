La temporada 2025 del fútbol chileno dejó cosas negativas y cosas positivas para analizar, donde uno de los ítems más destacado fue la aparición de jugadores jóvenes que bien podrían ser el futuro del balompié criollo.

En Bolavip Chile elaboramos la lista de los 5 jugadores Sub 21 más destacados, donde el primero en aparecer es Rodrigo Godoy, jugador de O’Higgins de Rancagua quien fue figura en su equipo y representó a La Roja en el Mundial Sub 20.

Uno que no podía faltar en el listado es Martín Mundaca, extremo de Coquimbo Unido quien a sus cortos años ya sabe lo que es levantar un título de Primera División y además el primero en la historia de los piratas.

Mundaca en Coquimbo Unido destacó. | Foto: Photosport

Iván Román, por otro lado, dio el gran salto desde Palestino hacia el Atlético Mineiro de Brasil y ahora se posiciona con distancia como el ‘central del futuro’ de la Selección Chilena y llamado a ser un líder natural.

El que mezcló buenas con malas fue Francisco Marchant, quien también disputó el Mundial Sub 20 con La Roja y tuvo sus primeras apariciones en Colo Colo donde fue de lo más destacado en un año para el olvido de los albos.

Por último, está el caso de Juan Francisco Rossel, jugador de Universidad Católica quien tuvo un aceptable Mundial Sub 20 con La Roja, pero no pudo refrendar eso en la UC. De igual manera, se consolida como una carta interesante en el futuro de la Selección Chilena.

En síntesis

Rodrigo Godoy de O’Higgins representó a la Selección Chilena en el Mundial Sub 20.

El extremo Martín Mundaca de Coquimbo Unido logró el primer título de Primera División pirata.