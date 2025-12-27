Tras una temporada consagratoria en la Primera B, Deportes Concepción de la mano de Patricio Almendra vuelve a la élite del fútbol chileno con la ilusión intacta y la convicción de que esta vez el objetivo no es solo participar, sino competir con argumentos.

Consciente de la exigencia que implica el salto de categoría, la dirigencia del León de Collao se ha movido con mucha rapidez y decisión en este nuevo mercado de fichajes. La apuesta fue clara: sumar experiencia, jerarquía y nombres capaces de sostener un proyecto competitivo desde el arranque del torneo 2026.

El resultado ha sido un plantel que mezcla futbolistas con recorrido en Primera División y líderes naturales, permitiendo proyectar una oncena inicial sólida y, al mismo tiempo, una banca con variantes reales en varias posiciones.

Patricio Almendra tendrá la difícil tarea de mantener a Deportes Concepción en Primera División | FOTO: Marco Vázquez/Photosport

El 11 ideal de Deportes Concepción para su regreso a Primera

En el arco, el brasileño César Bernardo Dutra se perfila como el titular, aunque Nicolás Araya aparece como un serio competidor por el puesto, anticipando una lucha abierta bajo los tres palos.

La defensa podría estructurarse con Ariel Cáceres, quien renovó y mantiene continuidad; Cristián “Banana” Suárez, con Sebastián Silva y Diego Carrasco como alternativas; Fausto Grillo; y Misael Dávila, pieza polifuncional capaz de desempeñarse en distintas funciones.

En el mediocampo, el equilibrio estaría a cargo del uruguayo Mauricio Vera, con Nelson Sepúlveda como opción en la banca, mientras que la generación de juego recaería en Jorge Henríquez y Leonardo Valencia, llamados a ser protagonistas en la conducción del equipo lila.

En ofensiva, el poder de fuego lo aportarían Matías Cavalleri o Aldrix Jara, Joaquín Larrivey como referente de área e Ignacio Mesías, sumando movilidad y presión alta. Además, el cuerpo técnico contará con Ángel Gillard y Carlos Escobar como cartas ofensivas desde el banco.

Con esta base, el cuadro de la Región del Biobío comienza a diseñar su regreso a Primera División con ambición, profundidad de plantel y la ilusión de consolidarse en la máxima categoría del fútbol chileno.

En síntesis…

Deportes Concepción ya perfila su once ideal de cara a la temporada 2026, combinando experiencia, alternativas por puesto y un plantel competitivo que ilusiona en su regreso a la Primera División.