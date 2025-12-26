El regreso de Deportes Concepción a la Primera División no ha pasado inadvertido. Tras sellar el ascenso en la presente temporada, el cuadro lila asumió rápidamente el desafío de competir en la élite del fútbol chileno, entendiendo que el salto de categoría exige jerarquía, profundidad y experiencia.

En esa línea, la dirigencia penquista ha sido una de las más activas del mercado. Antes incluso de cerrar el año, el club ya dio varios golpes importantes, enviando una señal clara de ambición deportiva.

El objetivo es claro: no volver de paso. Por lo mismo, el León de Collao levantó el teléfono y cerró las incorporaciones de Matías Cavalleri, Ignacio Mesías, Cristián “Banana” Suárez, Jorge Henríquez y Leonardo Valencia, nombres que elevaron de inmediato el perfil del plantel y encendieron la ilusión de sus hinchas.

Leonardo Valencia fue una de las grandes figuras del último torneo | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Misael Dávila y César Bernardo Dutra se pondrán la camiseta del León de Collao

Ahora, el elenco dirigido por Patricio Almendra sumó dos refuerzos más para seguir fortaleciendo su plantel de cara a la exigente temporada que se avecina.

Se trata de Misael Dávila, volante con recorrido en el fútbol chileno, y del portero brasileño César Bernardo Dutra, quien llega procedente del Boavista, club de la Primera División de Portugal, para reforzar una zona clave en el regreso del León a la máxima categoría.

Con esto, en Collao, el mensaje es potente: el León volvió para quedarse y quiere rugir desde el primer partido.

En síntesis…