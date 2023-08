El tremendo elogio de Arturo Vidal a ex compañero: "Es como tener a Messi".

Arturo Vidal tuvo una amena conversación con el famoso streamer argentino, Davoo Xeneize, instancia donde hicieron un repaso de toda la carrera del futbolista. Uno de los momentos que se tomó la conversación fue el histórico Colo Colo del 2006, que tenía una gran figura: Matías Fernández.

El King le entregó un especial elogio al 14 de los blancos, comparándolo con el, para muchos, mejor jugador de la historia. “En ese tiempo Matías era una cosa de locos. Teniéndolo a él, es como tener a (Lionel) Messi”, expresó el King en el diálogo a través de la plataforma Twitch.

Vidal se refirió a la influencia del volante en ese equipo. “En ese momento marcaba una diferencia en Sudamérica, en esa Sudamericana marcó una diferencia enorme. En el momento de atacar, tenía que pasar por Matías”. También alabó la habilidad del ex Fiorentina en los tiros libres: “Le pegaba exquisito”.

Matías Fernández brilló con la camistea de Colo Colo (Foto: Photosport)

Arturo Vidal piensa volver a Colo Colo

El futbolista que mantiene contrato hasta diciembre de 2023 en Athletico Paranaense menciona su idea de ponerle fin a su exitosa trayectoria con un segundo paso por el Cacique, donde espera luchar a nivel internacional por una nueva consagración a nivel continental.

“Espero volver a Colo Colo, es mi casa, es donde quiero terminar, tengo muchos recuerdos. Quiero retirarme bien, no ir a allá porque soy de Colo Colo, para pelear títulos, para pelear la Libertadores”, señaló el jugador que se formó en los pastos del estadio Monumental.

Además expresó que se siente reconocido por el fanático albo. “Me tienen mucho cariño, mucho respeto. Me reconocen mucho todo lo que hice en mi carrera. En Colo Colo me fui joven, ganamos tres títulos. Me gustaría hacerme fuerte en Colo Colo y ganar más cosas con ellos”.