Luego del triunfo de Universidad de Chile ante Unión Española por la cuenta mínima en el Estadio Santa Laura, las miradas apuntaron hacia el mediocampista hispano, Emiliano Vecchio y el árbitro del cotejo, Diego Flores.

Tras el pitazo final, el juez de la brega le mostró tarjeta roja al ex Racing de Avellaneda, quien furioso continuaba con sus reclamos, enfatizados en un supuesto penal que no fue sancionado, siendo la gran polémica de la jornada en la Plaza Chacabuco.

Sin embargo, faltaba por conocer el informe del drástico de amarillo, para entender un poco más sobre la cartulina que le mostró al ex Colo Colo al término del compromiso.

Pues bien, este martes se reveló dicho informe el cual expone duramente al 10 del conjunto rojo y que de tomarse al pie de la letra, una dura sanción podría venirse para el futbolista.

El duro informe contra Emiliano Vecchio

En las palabras, se da cuenta de los duros epítetos y amenazas que según Flores, el jugador Vecchio le dijo en violentos términos. Aquí, las acusaciones contra el volante trasandino.

“Hago presente que una vez finalizado el partido y luego de retirarnos del campo de juego, ya en el sector de ingreso a los camarines, el jugador Nro. 10 de Unión Española Sr. Emiliano Vecchio, que fue expulsado al término del partido, aborda al equipo arbitral frente a la puerta del camarín de árbitros y de manera desafiante y exaltada me grita ´Nos cagaste, son unos malos de mierda, eres un canchero de mierda, nos robaste´”, se señala en el acta.

Sin embargo, ahí no terminó todo y manifiesta que hasta los jugadores de Unión Española tuvieron que calmarlo. “Luego, este mismo jugador se acerca al cuarto árbitro de manera violenta e intimidante, quedando muy próximo (cara a cara) y le dice ´¿Qué le dijiste cagón de mierda para que me echara?´, frase que repite varias veces. Debido al nivel de descontrol del jugador, sus compañeros debieron intervenir para retenerlo. Pese a ello, el jugador continuó con su actitud y luego me grita ´Te crees muy canchero, si me dan diez fechas te voy a salir a matar en la prensa, canchero de mierda, nos robaste´”, afirmó.

En el cierre, la situación se torna más compleja y el gendarme da cuenta que Vecchio lo instó a enfrentarse en una pelea cuerpo a cuerpo. “Cuando finalmente logramos entrar al camarín, este jugador continuó con su actitud violenta y me desafía a pelear a golpes diciendo ´Sale afuera, no eres tan canchero?, ven, aquí te espero, ladrón de mierda´”, concluyó el lapidario informe.

El gendarme Diego Flores no dejó pasar la amenazas que sufrió de parte de Vecchio (Photosport)

Este martes, la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP sesionará y de seguro, una dura sanción se podría venir contra Emiliano Vecchio.

¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?

El cuadro rojo volverá a jugar este sábado 13 de abril a las 17:30 horas ante Everton en el Estadio Santa Laura en el arranque de la octava fecha del Campeonato Nacional de Primera División.