Uno de los graves problemas del último tiempo en el fútbol chileno ha sido la violencia en los diversos estadios de nuestro país, problemática que ha llevado a las autoridades a suspender varios compromisos, tal como el de Colo Colo versus Huachipato, por la Supercopa.

Esta situación ha hecho que existan conflictos con la programación de varios partidos del balompié nacional, lo que no ha dejado para nada contentos a los hinchas nacionales.

¿Cuál es la solución quiere implementar el Gobierno?. Que los simpatizantes del deporte rey se vayan inscribiendo poco a poco al Registro Nacional de Hinchas, para que así de una vez por todas se acabe la violencia en los recintos deportivos.

HERNÁN CAPUTTO LE ECHA LA CULPA AL GOBIERNO POR LA SUSPENSIÓN DE PARTIDOS

Hernán Caputto, ex entrenador de Ñublense y la Universidad de Chile, estuvo presente en el partido entre Colo Colo y Unión Española y fue ahí que el ex guardameta fue abordado por el medio AS Chile, el cual le consultó acerca de la constante suspensión de compromisos.

“La verdad es que no lo comparto, me encantaría que se jueguen los partidos, que se jueguen con público, que estén llenos los estadios”, resaltó el ex DT de la Roja Sub 17.

Caputto dio su punto de vista de una de las grandes problemáticas del fútbol chileno | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Para finalizar, Caputto dejó en claro que “no es algo que podamos manejar nosotros, esto es a nivel Gobierno y lo lamento mucho, porque el espectáculo siempre es mejor con gente”.

¿SE JUEGA LA SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL?

En las últimas horas, Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), confirmó que la fecha de este fin de semana del fútbol chileno se jugará con normalidad.