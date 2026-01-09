Everton de Viña del Mar comenzó a cerrar piezas clave de cara a la temporada 2026 y este viernes confirmó una noticia importante para su plantel: la renovación de Ignacio González. El arquero, uno de los referentes del equipo ruletero, extendió su vínculo y seguirá defendiendo el arco Oro y Cielo en los próximos desafíos.

La continuidad del guardameta no es menor, considerando que durante este mercado de fichajes su nombre volvió a aparecer ligado a clubes grandes del fútbol chileno. Universidad de Chile fue uno de los elencos donde se le mencionó como alternativa, mientras que en cada ventana de transferencias también surge la opción de un eventual regreso a Colo Colo, club donde se formó.

A través de sus redes sociales, Everton oficializó la renovación con un mensaje cargado de simbolismo: “José Ignacio González Catalán ha renovado su compromiso con nuestros colores y seguirá defendiendo el arco Oro & Cielo para los desafíos de la temporada 2026”, señaló el club, destacando además su rol dentro del camarín.

Everton confirma la permanencia de Ignacio González como su arquero (Foto: captura Instagram Evertonviña)

Desde la institución viñamarina también resaltaron las cualidades del arquero, apuntando a su “jerarquía, liderazgo y sentido de pertenencia”, atributos que lo han transformado en una de las caras visibles del equipo en las últimas temporadas y en un jugador clave para la estabilidad defensiva.

La renovación de González entrega tranquilidad al cuerpo técnico y a la dirigencia, que aseguran continuidad en un puesto fundamental, especialmente en un año donde Everton buscará volver a ser protagonista.

Así, el arquero pone fin a los rumores y ratifica su compromiso con el proyecto ruletero, apostando por seguir haciendo historia en Viña del Mar y consolidarse como uno de los nombres propios del fútbol chileno en la temporada 2026.

DATOS CLAVE

Ignacio González extendió oficialmente su contrato con Everton de Viña del Mar hasta diciembre de 2026.

El arquero formado en Colo Colo era una de las opciones que barajaba Universidad de Chile antes de confirmar su permanencia en el Sausalito.