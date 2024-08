Un análisis con mucha apología, realizó el ex jugador de la U tras el Superclásico de este sábado.

Ex 10 de Universidad de Chile termea de lo lindo: “Colo Colo dio pena”

Si bien, el Superclásico 196 entre Universidad de Chile y Colo Colo no dejó un buen sabor de boca y pasará sin pena ni olvido entre ambos equipos, lo concreto es que la trastienda siempre deja algo.

Y este fue el entrenador del cacique, Jorge Almirón, quien tras el compromiso entregó especiales declaraciones hacia la U, tales como “Llenaron la cancha, pero no nos sacaron ventaja”, o “El rival no nos pateo al arco, Morales pateó al centro y no mucho hubo más”, entre otras.

Desde luego, reacciones en el mundo azul hubo al respecto y una de ellas, fue el ex jugador univeristario, Martín Gálvez, quien en conversación con BOLAVIP CHILE, tuvo palabras hacia el estratega trasandino.

“Colo Colo nos sacó un empate de visita. La U, sin jugar del todo bien, los hizo replegar y agruparse en defensa”, fue el primer análisis del ex 10 bullanguero de los años ’80.

Tincho Gálvez: “Colo Colo dio pena”

El Tincho siguió repasando a la escuadra de Macul y en su estilo, catalogó el juego de los albos en Ñuñoa como algo penoso y lejos, de lo que quisieran sus hinchas.

“Este Colo Colo no tiene nada que ver con la historia y el prestigio que tuvieron. La verdad, dieron pena por la mediocridad de su juego”, afirmó el ex futbolista de los laicos.

Siguiendo en eso, instó a Jorge Almirón a considerar aquella visión, porque a los fanáticos del cacique, claramente ese fútbol no les gusta. “Que su DT se preocupe, pues sus hinchas ya le tomaron la foto”, aseveró.

Almirón ninguneó a la U y Gálvez lo repasó (Photosport)



¿Hubo algún destacado en los blancos? “El único que estuvo a la altura fue Mauricio Isla, que es hincha de la U. Cosas del fútbol”, concluyó así el recordado Martín Gálvez.