Un emblema del fútbol chileno confirmó que en 2026 disputará su última temporada en el profesionalismo. Se trata del baluarte de Deportes Iquique, Edson Puch, quien tras sufrir el descenso con los ‘Dragones Celestes’, confirmó que pondrá fin a su carrera profesional una vez concluida la próxima temporada 2026.

A través de sus redes sociales, el atacante de 39 años compartió un mensaje cargado de emoción y agradecimiento. “Les quiero contar algo desde el corazón: este 2026 será mi último año en el fútbol. No es una decisión fácil”, expresó el jugador junto a un video con momentos destacados de su trayectoria.

En su reflexión, Puch fue honesto respecto al desgaste físico y al valor simbólico de cerrar su carrera en el CDI. “El cuerpo siente el paso del tiempo y si voy a cerrar este capítulo, quería hacerlo en Iquique. En la ciudad que me marcó, que me vio crecer, caer y levantarme. Donde el fútbol para mí siempre tuvo sentido”, afirmó.

Edson Puch anunció su retiro del profesionalismo en 2026 (Photosport).

El delantero también recalcó que su decisión responde a una idea que arrastraba desde hace años. “Siempre lo pensé así, volver al origen y cerrar el círculo. Hasta el último partido. En casa. Con el corazón lleno. Gracias por acompañarme en este camino”, añadió, recibiendo múltiples mensajes de apoyo de hinchas y colegas.

De esta forma, el campeón de América con La Roja en 2016 inicia la cuenta regresiva hacia el cierre de una destacada carrera, en la que defendió las camisetas de Universidad de Chile, Universidad Católica, Huracán, Liga de Quito, Al-Wasl Necaxa, Querétaro, Pachuca y Deportes Iquique.

