Zacarías López protagonizó uno de los movimientos más comentados y polémicos del actual mercado de pases del fútbol chileno. El arquero, formado en San Marcos de Arica, sorprendió al cruzar la vereda y ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Deportes Iquique, archirrival histórico de los “Bravos del Morro”.

La llegada del golero al Tierra de Campeones no pasó inadvertida entre los hinchas, sobre todo por sus propias declaraciones del pasado. En 2023, López había sido tajante al asegurar que no defendería camisetas como la de Coquimbo Unido ni la de Iquique, apelando a su identificación con Deportes La Serena y con el club ariqueño que lo vio nacer futbolísticamente.

“No, no hay chances. No jugaría ahí ni en Iquique”, fueron las palabras que en su momento entregó el arquero en una entrevista con el medio Only Granates, frases que rápidamente reflotaron en redes sociales tras confirmarse su fichaje por los Dragones Celestes y que encendieron la polémica en el norte del país.

Ante el revuelo generado, el propio Zacarías López decidió salir al paso y aclarar el contexto de esos dichos. En su arribo a Iquique, el guardameta explicó que aquellas palabras respondían a otro momento de su carrera y que hoy su realidad profesional es distinta.

“Fue en otro contexto de mi carrera. Respeto mucho a este club, soy un profesional de este deporte. Voy a dar lo mejor por esta camiseta y que mi trabajo hable por sí solo”, señaló el arquero de 27 años en un video difundido por las redes oficiales de Deportes Iquique.

De esta manera, Zacarías López fue oficializado como nuevo portero de los Dragones Celestes, asumiendo el desafío de defender el arco de un club históricamente rival de San Marcos de Arica. Un fichaje que ya genera debate y que promete seguir dando que hablar, tanto dentro como fuera de la cancha.

DATOS CLAVE

