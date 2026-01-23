En diciembre de 2022, Matías Moya llegó a Colo Colo con altas expectativas, pero nunca logró consolidarse como una pieza relevante en el primer equipo y terminó saliendo a préstamo a Deportes Iquique en busca de continuidad.

Durante su paso por los Dragones Celestes, el nacido en Centenario disputó un total de 24 encuentros, donde apenas registró una asistencia y no logró anotar ningún gol, números que estuvieron lejos de lo que se esperaba de un jugador que había llegado como una de las apuestas ofensivas.

Tras su retorno al Monumental, el futbolista argentino-chileno fue cortado por el director técnico Fernando Ortiz para la campaña venidera, por lo que se desvinculó definitivamente del conjunto Popular y ahora deberá buscar nuevo club en el fútbol chileno para relanzar su carrera.

En su larga estadía en Cacique, Moya solo jugó 20 partidos donde solo logró marcar un gol | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Presidente de Deportes Iquique le cierra la puerta a Matías Moya

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que podía abrirse una nueva puerta para Moya, en las últimas horas se encargaron de enfriar cualquier ilusión. ¿De quién se trata? Del presidente de Deportes Iquique, Cesare Rossi.

El mandamás del elenco que disputará la Primera B en la temporada 2026 conversó con el medio Tierra de Campeones y descartó de plano su arribo al club nortino.

“Matías Moya no tuvo un nivel importante el año pasado; creo que yo que no está para el nivel de lo que queremos nosotros y tiene un perfil diferente para lo que quiere ahora Deportes Iquique”, lanzó Rossi.

En síntesis…